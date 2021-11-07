Алиев: причины плохого выступления есть, о них не хочется публично говорить

Российский фигурист Дмитрий Алиев после выступления на этапе Гран-при в Италии признался, что находится в тяжёлом физическом и моральном состоянии.

«Сегодня было тяжело физически и морально. Я ещё не отошёл от короткой. Осадок от турнира остался неприятный, и он у меня внутри. Но я не останавливаюсь, не собираюсь этого делать. Причины подобного результата? Они есть, конечно, но публично о них не хочется говорить. Признаю просто, что я потерпел поражение сегодня. Не думал, что столкнусь с такой ситуацией, это выбивает меня из колеи. Мне стыдно, что коллектив, который со мной работает, видит меня таким. Однако я им бесконечно благодарен за поддержку», — сказал Алиев после проката.

Действующий чемпион Европы за два проката набрал 217,67 балла, что является антирекордом его выступлений с февраля 2019 года.

Ранее Рукавицын поддержал Алиева перед произвольной программой на Гран-при Италии.