Гончаренко считает, что травма повлияла на выступление Щербаковой на Гран-при Италии

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о выступлении фигуристки Анны Щербаковой на этапе серии Гран-при в итальянском Турине.

«Аня продолжает восстанавливаться после травмы, сегодня у неё была смена программы. Видимо, тренерскому штабу хочется новых образов и эмоций. Мы имеем то, что имеем, но нужно бороться за первые места. Всё идёт хорошо, всегда всё решает произвольная программа. Отрывы небольшие, надо бороться», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

По её мнению, хорошо, что российские спортсменки получили такой опыт до Олимпиады, так как они должны понимать, что соперницы способны их побеждать.

«Поэтому нужна конкуренция, ведь самые лучшие победы достаются в острой борьбе», — добавила Гончаренко.

17-летняя Щербакова с результатом 71,73 балла заняла третье место. Она является чемпионкой мира 2020 года.

Произвольную программу спортсменки представят 6 ноября.

Ранее Майя Хромых заявила, что поставила бы себе за короткую программу четвёрку или даже 3,5 балла.