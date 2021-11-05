Гришин: победа сборной России на Евро более вероятна, чем в Лиге чемпионов
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«Что вероятнее — победа клуба Российской премьер-лиги в Лиге чемпионов или победа сборной на Евро? Лигу чемпионов мы не выиграем, давайте откровенно говорить. Там футболисты разного уровня, класса. Как Леонид Викторович говорил: «Это космос». На самом деле он прав — это космос. Мы Лигу чемпионов не выиграем. Чемпионат Европы? Почему бы и нет?» — сказал Гришин в интервью YouTube-каналу oSporte TV.
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