Кафельников не верит в то, что владельцы «Манчестер Сити» могут стать инвесторами «Спартака»

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Экс первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал новость о том, что холдинг City Football Group хочет приобрести 20% акций московского клуба.
Кафельников не верит в то, что владельцы «Манчестер Сити» могут стать инвесторами «Спартака»
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«Вот когда уже будут реально покупать, тогда и поговорим. Я в подобные вбросы не верю. Уже говорил, что по определению никому не интересна покупка клуба в российском чемпионате, где чемпион предрешён заранее. Шейхам это зачем? Отказываюсь в это верить. Слухи из разряда фантасмагорий. Ну какой зарубежный инвестор может говорить о спортивной составляющей, если в нашем чемпионате известен чемпион. Это бред полный. Готов ли Федун пойти на сделку? Да нет никакой сделки, как и интереса к 20% акций. Кто-то просто вбрасывает информацию», — приводит слова Кафельникова Sport24.

2 ноября Telegram-канал Baza опубликовал информацию о том, что компания City Football Group намерена приобрести 20% акций красно-белых.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию о возможных инвестициях со стороны City Football Group.

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