Авербух откровенно рассказал об отношениях с Арзамасовой, «Ледниковом периоде» и Дане Милохине

Фигурист, хореограф и предприниматель Илья Авербух дал откровенное интервью Карену Адамяну в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на PREMIER.

Известный хореограф рассказал о проекте «Ледниковый период», его участниках и рейтинге. Кроме того, Авербух поделился подробностями жизни с актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая родила ему сына Льва.

«Ледниковый период» — значимая глава в карьере Ильи Авербуха как режиссёра, продюсера и предпринимателя. Он рассказал, что 98% номеров он ставит сам.

Хореограф также вспомнил момент знакомства с Арзамасовой.

«Я увидел 25-летнюю девушку. Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке», — признался Авербух.

Он отмечает, что, несмотря на большую разницу в возрасте, между ними нет пропасти.

В интервью Авербух также высказался об участии звезды TikTok Дани Милохина и известного блогера Dava в «Ледниковом периоде», о судействе Татьяны Тарасовой в проекте и о популярности женского одиночного катания.

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