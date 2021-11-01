Александр Емельяненко: Махачев заслужил титульный бой

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал выступления соотечественников на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
Александр Емельяненко: Махачев заслужил титульный бой
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Отмечу в первую очередь Петра Яна: вот уж кто рубака и боец, так это он. Потрясающие пять раундов, которые я посмотрел на одном дыхании. Очень чёткая работа команды, классный план на бой», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».

Он также высказался о поединке Ислама Махачева с новозеландцем Дэном Хукером. 

«Впечатлил и Ислам Махачев. Думаю, своей доминирующей победой он заслужил титульный бой», — добавил Емельяненко.

Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Ранее Гаджиев рассказал, когда Махачев проведёт титульный бой в UFC.

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