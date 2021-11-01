Александр Емельяненко: Махачев заслужил титульный бой
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- РИА Новости
«Отмечу в первую очередь Петра Яна: вот уж кто рубака и боец, так это он. Потрясающие пять раундов, которые я посмотрел на одном дыхании. Очень чёткая работа команды, классный план на бой», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».
Он также высказался о поединке Ислама Махачева с новозеландцем Дэном Хукером.
«Впечатлил и Ислам Махачев. Думаю, своей доминирующей победой он заслужил титульный бой», — добавил Емельяненко.
Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
Ранее Гаджиев рассказал, когда Махачев проведёт титульный бой в UFC.