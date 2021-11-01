Моуринью резко высказался о поражении «Ромы» от «Милана»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на поражение своей команды от «Милана» в матче 11-го тура итальянской футбольной Серии А.

«Поздравляю «Милан». Не хочу больше ничего говорить, в противном случае меня не будет на бровке на следующей неделе», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Он добавил, что зол из-за недостатка уважения к фанатам римского клуба. Специалист подчеркнул, что его команда всё оставила на поле, хотя и не играла хорошо.

«Мы демонстрируем уважение, а другие — нет, и это бесит меня. Вот и всё», — добавил тренер.

После этого монолога португалец отказался отвечать на вопросы из студии.

«Милан» на выезде обыграл «Рому» со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Стефано Пиоли набрали 31 очко и сравнялись с возглавляющим турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи». Римляне (19) находятся на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Моуринью впервые в карьере проиграл в домашнем матче Серии А.