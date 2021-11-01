«Атлетик» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче с «Сосьедадом» в Примере
Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.
На 58-й минуте Александер Исак с пенальти вывел хозяев вперёд. На первой компенсированной минуте Икер Муньяин сравнял благодаря голу со штрафного и спас свою команду от поражения.
Причём на 84-й «Атлетик» остался в меньшинстве после удаления.
Тем не менее «Сосьедад» набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетик» (18) находится на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил «Бетис» в матче Примеры.