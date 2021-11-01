«Атлетик» на 91-й минуте ушёл от поражения в матче с «Сосьедадом» в Примере

«Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна на своём поле сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао в баскском дерби в рамках 12-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:1.

На 58-й минуте Александер Исак с пенальти вывел хозяев вперёд. На первой компенсированной минуте Икер Муньяин сравнял благодаря голу со штрафного и спас свою команду от поражения.

Причём на 84-й «Атлетик» остался в меньшинстве после удаления.

Тем не менее «Сосьедад» набрал 25 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Атлетик» (18) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил «Бетис» в матче Примеры.