Владелец «Спартака» Федун подал в суд на журналиста Борзыкина

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун подал в суд на журналиста и блогера Михаила Борзыкина за публичные оскорбления.

Об этом рассказал Борзыкин в видео на своём YouTube-канале.

Прокуратура вызвала блогера после жалобы президента красно-белых, который посчитал, что Борзыкин оскорблял его в своих роликах. Теперь журналисту грозит административное наказание.

«Спартак» после 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее известный шоумен и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о роли гражданской жены владельца красно-белых Леонида Федуна, Заремы Салиховой, в делах столичного клуба.

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