Туктамышева объяснила, почему продолжает карьеру фигуристки

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева высказалась о конкуренции с более молодыми фигуристками.

«К нынешнему сезону я готовлюсь точно так же, как и к любому другому. Не хочу думать, что он олимпийский. Просто хочу конкурировать с другими девушками. Хочу конкурировать, поскольку каждый раз понимаю, что могу сделать лучше. Каждый раз я понимаю, что это не 100% моих возможностей. Потому я и продолжаю выступать и выступать. Если бы в 2014 году кто-нибудь сказал мне, что я сегодня всё ещё буду выступать на таком уровне, то я бы не поверила. Поэтому рада, что всё так сложилось в жизни. Конкуренция с юными девочками позволяет мне быть лучше», — цитирует Туктамышеву Sport24.

24-летняя фигуристка ни разу в карьере не выступала на Олимпийских играх.

Ранее Туктамышева заявила, что не идеально выполнила короткую программу на Skate Canada.

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