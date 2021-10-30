Газзаев отреагировал на слухи о его возможном назначении главным тренером «Ахмата»

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на новость о своём возможном назначении на пост наставника грозненского «Ахмата».

«Слухи и домыслы по поводу моей возможности работать в какой-либо команде появляются регулярно на протяжении многих лет. Не вижу абсолютно никакого смысла как тогда, так и сейчас комментировать подобные новости», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

На данный момент «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с 2020 года возглавляет Андрей Талалаев.

Ранее сообщалось, что «Ротор» победил «Ахмат» в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России.

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