Гончаренко не считает, что в «Краснодаре» наступил кризис

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Главный тренер ФК «Краснодар» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Мы нервно чувствовали себя в первом тайме, теряли мяч, располагались неудачно. Не было осмысленности в нападении. Пропустили не самый приятный мяч. Во втором тайме усилили давление, пошли моменты, но мы из них ничего не выжали. Не сумели в должной мере усилить игру путем замен или перестановок. Понятно, мы пытаемся контролировать ход матча и проводить с позиции силы. У нас чемпионат состоит из сбора мелочей — любая может сыграть за тебя или против. Ты получаешь результат от этих мелочей. Конечно, у нас не самый приятный был после «Кубани», теперь и сегодня. Кризис? Ещё неделю назад мы показали яркую игру. За неделю не могло всё расстроиться, — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Накануне «Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв соседям из «Кубани».

Ранее Осинькин похвалил игру в обороне своей команды в матче с «Краснодаром».

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