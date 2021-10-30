«Валенсия» без Черышева нанесла поражение «Вильярреалу» в Примере
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Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев на 43-й минуте отличился Уго Гильямон, а на 77-й пенальти реализовал Карлос Солер.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил этот матч.
«Валенсия» набрала 16 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (12) находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Севилья» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место в Примере.