Титов: в России не покажут чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года

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Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов сообщил, что в России, скорее всего, не будут транслироваться соревнования чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года в Японии.
Титов: в России не покажут чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года
  • РИА Новости

«Могу сказать по этому поводу только то, что «Матч ТВ», насколько я понимаю, пока не успел оформить договор с FIG и приобрести права на показ чемпионата мира по художественной гимнастике», — цитирует ТАСС Титова.

Он подчеркнул, что гимнастика — это вид спорта, достойный того, чтобы его смотрели болельщики.

Мировое первенство пройдёт в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

Ранее главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что Ольга Карасёва не примет участие в чемпионате мира.

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