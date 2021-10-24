В «Спартаке» назвали количество задержанных болельщиков на матче с «Зенитом»
«По предварительной информации, пятеро болельщиков «Спартака» были задержаны в периметре стадиона «Газпром Арена». Мы разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания. Изучаем записи системы видеонаблюдения, исходя из которых оценим обоснованность применения силы и спецсредств со стороны работников полиции. Сотрудники службы безопасности «Спартака» находятся на связи с задержанными болельщиками, полицией, а также службой безопасности стадиона», — цитирует Sport24 пресс-службу красно-белых.
Ранее Колосков предположил, что проблемы «Спартака» заключаются не в Федуне.