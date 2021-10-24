Елистратов занял второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

Россиянин Семён Елистратов занял второе место на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай).

РИА Новости

Его результат составил 1 минута 26,387 секунды. Первое место занял представитель Кореи Хван Дэ Хон. Его время — 1.26,020. Третий — Паскаль Дион из Канады (1.26,621). 31-летний российский спортсмен является олимпийским чемпионом Сочи — 2014 в эстафете. На Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018 он завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м. Ранее ОКР выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Веденина.