Елистратов занял второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине

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Россиянин Семён Елистратов занял второе место на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине (Китай).
Елистратов занял второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине
  • РИА Новости

Его результат составил 1 минута 26,387 секунды.

Первое место занял представитель Кореи Хван Дэ Хон. Его время — 1.26,020. Третий — Паскаль Дион из Канады (1.26,621).

31-летний российский спортсмен является олимпийским чемпионом Сочи — 2014 в эстафете. На Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018 он завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.

Ранее ОКР выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Веденина.

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