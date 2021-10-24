Елистратов занял второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине
- РИА Новости
Его результат составил 1 минута 26,387 секунды.
Первое место занял представитель Кореи Хван Дэ Хон. Его время — 1.26,020. Третий — Паскаль Дион из Канады (1.26,621).
31-летний российский спортсмен является олимпийским чемпионом Сочи — 2014 в эстафете. На Олимпиаде в Пхёнчхане — 2018 он завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м.
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