«Тампа-Бэй Лайтнинг» с Василевским и Сергачёвым в серии буллитов проиграл «Колорадо Эвеланш»
Встреча, проходившая на стадионе «Амали Арена», завершилась победой гостей (3:3 — основное время, 3:2 — буллиты).
В составе победителей забитыми шайбами отличились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Победный буллит реализовал Кейл Макар.
За «Тампу» забили Мэтью Жозеф, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и сделал 24 сейва. Защитник Михаил Сергечёв завершил матч с коэффициентом полезности «+ 1».
Ранее «Сент-Луис Блюз» на своём льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:3.