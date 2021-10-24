«Тампа-Бэй Лайтнинг» с Василевским и Сергачёвым в серии буллитов проиграл «Колорадо Эвеланш»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая на стадионе «Амали Арена», завершилась победой гостей (3:3 — основное время, 3:2 — буллиты).

В составе победителей забитыми шайбами отличились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Победный буллит реализовал Кейл Макар.

За «Тампу» забили Мэтью Жозеф, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и сделал 24 сейва. Защитник Михаил Сергечёв завершил матч с коэффициентом полезности «+ 1».

Ранее «Сент-Луис Блюз» на своём льду обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 7:3.

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