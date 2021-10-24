Овечкин: Кузнецов приходит в норму и двигается в правильном направлении

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил форму своего соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кажется, он приходит в норму и двигается в правильном направлении. Это отлично для команды и отлично для него, с ним весело играть. Приятно видеть улыбку на его лице и видеть то, что он может делать на льду», — цитирует Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter.

На старте сезона Кузнецов забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что Кузнецов вышел на 13-е место по очкам в истории «Вашингтона».