Глава Bellator рассказал, состоится ли реванш Минакова с Совмой

Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос, собирается ли промоушен организовать реванш между российским бойцом Виталием Минаковым и суринамца Саида Совмы

«Мы хотели бы провести реванш поединка Минакова с Совмой. Бой был очень близкий. Саид достаточно силён, провёл несколько ударов, лоу-киков. Реванш будет интересен», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Ранее Минаков потерпел поражение от Совмы на турнире Bellator 269 в Москве из-за перелома пальца.

В третьем раунде за две минуты до конца поединка 36-летний россиянин нанёс удар сопернику, после чего сломал палец. По этой причине рефери остановил схватку и присудил победу Совме. При этом Минаков вправил палец и показал, что готов продолжать драться, но бой не возобновился.