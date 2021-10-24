Глава Bellator рассказал, состоится ли реванш Минакова с Совмой

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Президент Bellator Скотт Кокер ответил на вопрос, собирается ли промоушен организовать реванш между российским бойцом Виталием Минаковым и суринамца Саида Совмы

«Мы хотели бы провести реванш поединка Минакова с Совмой. Бой был очень близкий. Саид достаточно силён, провёл несколько ударов, лоу-киков. Реванш будет интересен», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Ранее Минаков потерпел поражение от Совмы на турнире Bellator 269 в Москве из-за перелома пальца. 

В третьем раунде за две минуты до конца поединка 36-летний россиянин нанёс удар сопернику, после чего сломал палец. По этой причине рефери остановил схватку и присудил победу Совме. При этом Минаков вправил палец и показал, что готов продолжать драться, но бой не возобновился.

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