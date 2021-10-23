Мендес и Усман Нурмагомедов появились на Bellator 269 в футболках с изображением Абдулманапа
На турнире Bellator 269, который проходит в Москве, Усман Нурмагомедов и Хавьер Мендес появились в футболках с изображением Абдулманапа Нурмагомедова — легендарного российского тренера и дяди российского бойца.
Примечательно, что сын известного специалиста, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, также присутствующий на турнире, был одет в другую футболку.
Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2019 года из-за последствий коронавируса.
Ранее Усман Нурмагомедов поблагодарил Хабиба после победы на Bellator 269.