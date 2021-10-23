Мендес и Усман Нурмагомедов появились на Bellator 269 в футболках с изображением Абдулманапа

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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, а также его тренер Хавьер Мендес появились на турнире Bellator 269 в футболках с изображением дяди спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

На турнире Bellator 269, который проходит в Москве, Усман Нурмагомедов и Хавьер Мендес появились в футболках с изображением Абдулманапа Нурмагомедова — легендарного российского тренера и дяди российского бойца.

Примечательно, что сын известного специалиста, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, также присутствующий на турнире, был одет в другую футболку.

Абдулманап Нурмагомедов ушёл из жизни 3 июля 2019 года из-за последствий коронавируса.

Ранее Усман Нурмагомедов поблагодарил Хабиба после победы на Bellator 269.

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