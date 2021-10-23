Козловский — о короткой программе на Skate America: первый шаг пройден уверенно

Дмитрий Козловский, выступающий с Александрой Бойковой, прокомментировал результат российского дуэта после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Гран-при США по фигурному катанию.

«Прокат получился рабочим, не скажу, что это было идеально, но хорошо. Элементы были исполнены на достойном уровне. Это было непросто, так как наш первый старт в сезоне. Обычно мы входили в сезон иначе: у нас был промежуточный турнир. А тут сразу серьёзный, ответственный турнир. Первый шаг пройден уверенно», — цитирует Козловского «Спорт-Экспресс».

Бойкова добавила, что из-за небольшого волнения и адреналина в крови российская пара сделала несколько небольших помарок во время первого проката.

Бойкова и Козловский (75,43 балла) идут на втором месте после короткой программы. Лидируют их соотечественники Владимир Морозов и Евгения Тарасова (80,36). Третье место занимают Рику Миура и Рюити Кихара (72,63) из Японии.

Skate America проходит в Лас-Вегасе.

Ранее Морозов оценил прокат короткой программы на Гран-при США.