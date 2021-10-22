Нурмагомедов будет секундантом на турнире Bellator 269 в Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступит секундантом Гаджи Рабаданова на турнире Bellator 269 в Москве.

Соперником Рабаданова на турнире будет Александр Белых.

Bellator 269 состоится 23 октября в Москве. В главном бою вечера сразятся легенда смешанных единоборств россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко оказался легче Джонсона почти на 13 килограммов.