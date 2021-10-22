Нурмагомедов будет секундантом на турнире Bellator 269 в Москве
- AP
Соперником Рабаданова на турнире будет Александр Белых.
Bellator 269 состоится 23 октября в Москве. В главном бою вечера сразятся легенда смешанных единоборств россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
На счету 45-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, один бой с его участием признан несостоявшимся. 36-летний Джонсон одержал за карьеру 15 побед и потерпел семь поражений.
Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко оказался легче Джонсона почти на 13 килограммов.