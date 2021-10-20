Рианчо: Семак постоянно растёт как тренер

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке.
Рианчо: Семак постоянно растёт как тренер
  • AP

«Семак — отличный тренер, он внимателен к тренировочному процессу, к деталям. Он постоянно растёт. Уже во время игровой карьеры Семак являлся примером профессионализма для всей молодёжи. Я считаю, что общий уровень российских тренеров повысился. Они развиваются, привносят что-то новое, и это значительно повышает их ценность», — приводит слова Рианчо Tuttomercatoweb.

20 октября «Зенит» сыграет матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 22:00 мск. 

Ранее Tuttosport сравнил Дзюбу с Драго и назвал «Зенит» бразильским.

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