Рианчо: Семак постоянно растёт как тренер

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак — отличный тренер, он внимателен к тренировочному процессу, к деталям. Он постоянно растёт. Уже во время игровой карьеры Семак являлся примером профессионализма для всей молодёжи. Я считаю, что общий уровень российских тренеров повысился. Они развиваются, привносят что-то новое, и это значительно повышает их ценность», — приводит слова Рианчо Tuttomercatoweb.

20 октября «Зенит» сыграет матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало поединка — в 22:00 мск.

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