Усман Нурмагомедов: у меня нет в голове, что я могу кому-то проиграть

Короткая ссылка
Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов высказался о сравнении с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Усман Нурмагомедов: у меня нет в голове, что я могу кому-то проиграть
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Смогу ли повторить путь Хабиба и закончить без поражений? У меня нет в голове, что я могу кому-то проиграть. Я отдаю себя полностью тренировкам, занимаюсь. Я всегда готов», — сказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который выиграл все 29 поединков в своей карьере.

Ранее Усман Нурмагомедов заявил, что хотел провести бой в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить