Усман Нурмагомедов: у меня нет в голове, что я могу кому-то проиграть

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов высказался о сравнении с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Смогу ли повторить путь Хабиба и закончить без поражений? У меня нет в голове, что я могу кому-то проиграть. Я отдаю себя полностью тренировкам, занимаюсь. Я всегда готов», — сказал Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который выиграл все 29 поединков в своей карьере.

Ранее Усман Нурмагомедов заявил, что хотел провести бой в Москве.