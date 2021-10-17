«Барселона» одержала волевую победу над «Валенсией» в Примере

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«Барселона» взяла верх над «Валенсией» в матче девятого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд на пятой минуте благодаря голу Хосе Луиса Гайя. В составе каталонцев на 13-й минуте Ансу Фати восстановил равенство, на 41-й пенальти реализовал Мемфис Депай, а на 85-й точку в игре поставил Филиппе Коутиньо.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (12 очков) же скатилась на девятую строчку.

Ранее сообщалось, что «Севилья» в гостях обыграла «Сельту» в матче Примеры.

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