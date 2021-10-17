Минеев о нокауте Исмаилова: даже неловко, что это произошло на глазах его семьи

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи.

«Спасибо всем тем, кто собрался в этом зале. Мне сказали по секрету, что билеты стоили немалые деньги. Потом не говорите, что я любимчик AMC Fight Nights. Проигравшему дали слово первому — это нонсенс», — заявил Минеев.

Он также обратился к своему сопернику Магомеду Исмаилову.

«Выражаю огромную благодарность Магомеду Исмаилову как человеку и как спортсмену. Я не разделяю это. Мы вместе сделали шоу для вас. Я бы хотел извиниться перед его семьёй. Знаю, она находится в зале, и даже как-то неловко, что такое произошло у них на глазах. Я бы с удовольствием повторил это. Поэтому, Исмаилов, пусть последний удар сегодня остался за тобой, мы можем это исправить. И спасибо тебе, сегодня я выгляжу даже лучше, чем после предыдущего нашего боя», — сказал Минеев.

Поединок завершился победой Минеева техническим нокаутом в концовке третьего раунда.

Напомним, что первый бой Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее Магомед Исмаилов прокомментировал поражение от Владимира Минеева в главном поединке турнира AMC Fight Nights 104.