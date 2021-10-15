В «Кайрате» опровергли конфликт между Бердыевым и футболистами

В алма-атинском «Кайрате» заявили, что все футболисты команды поддерживают главного тренера Курбана Бердыева.

«В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что футболисты «Кайрата» недовольны игровой моделью главного тренера. В свою очередь, футбольный клуб «Кайрат» сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева», —информирует пресс-служба клуба.

Сообщалось, что футболисты клуба недовольны оборонительным стилем игры, который навязывает им Бердыев.

Напомним, что специалист в России тренировал казанский «Рубин» и «Ростов».

Ранее Магомед Оздоев рассказал о своём восстановлении после травмы.