В «Кайрате» опровергли конфликт между Бердыевым и футболистами
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«В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что футболисты «Кайрата» недовольны игровой моделью главного тренера. В свою очередь, футбольный клуб «Кайрат» сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева», —информирует пресс-служба клуба.
Сообщалось, что футболисты клуба недовольны оборонительным стилем игры, который навязывает им Бердыев.
Напомним, что специалист в России тренировал казанский «Рубин» и «Ростов».
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