В «Кайрате» опровергли конфликт между Бердыевым и футболистами

Короткая ссылка
В алма-атинском «Кайрате» заявили, что все футболисты команды поддерживают главного тренера Курбана Бердыева.
В «Кайрате» опровергли конфликт между Бердыевым и футболистами
  • © fckairat.com

«В настоящее время в медиапространстве тиражируется информация о том, что футболисты «Кайрата» недовольны игровой моделью главного тренера. В свою очередь, футбольный клуб «Кайрат» сообщает о полной поддержке игроками и руководством клуба главного тренера Курбана Бекиевича Бердыева», —информирует пресс-служба клуба.

Сообщалось, что футболисты клуба недовольны оборонительным стилем игры, который навязывает им Бердыев.

Напомним, что специалист в России тренировал казанский «Рубин» и «Ростов».

Ранее Магомед Оздоев рассказал о своём восстановлении после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить