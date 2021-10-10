Леонардо: переход Месси в ПСЖ стал сюрпризом для всех

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Спортивный директор ПСЖ Леонардо раскрыл некоторые подробности перехода в парижский клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Месси планировал остаться в «Барселоне». У нас были некоторые контакты с ним. Были слухи, что он не останется в клубе из-за истекающего контракта. Мы изучили ситуацию, поговорили с ним. Но у нас не было ощущения, что он хочет покинуть «Барселону». Тем не менее мы начали контактировать. Это помогло нам оказаться в хорошем положении. А впоследствии «Барселона» объявила о его уходе. Тогда мы и начали действовать. Его переход стал сюрпризом для всех», — цитирует Леонардо La Gazzetta dello Sport. 

34-летний аргентинец летом 2021 года покинул «Барселону», за которую выступал на протяжении всей карьеры. Стороны не сумели договориться о новом контракте ввиду финансовых ограничений Ла Лиги.

Ранее Месси рассказал о трудностях при адаптации в ПСЖ. 

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