Васильев — о лишении аккредитации московской лаборатории: наши недруги всячески пытаются навредить России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить аккредитации московскую антидопинговую лабораторию.

«Глобально ничего нового не происходит. Идёт война, только без применения огнестрельного оружия. Наши недруги всячески пытаются навредить России. Как только могут. Это очередной жест со стороны недружественной организации. Пострадают отчасти спортсмены. Запретить им выступать, наверное, вряд ли выйдет. Вероятнее всего, их перенаправят в какую-нибудь очередную идеально «чистую» страну под названием Норвегия, Великобритания, которые и будут тестировать наших спортсменов. Когда идёт война, все методы допустимы. Нам же пока приходится обороняться. Но ресурсы у наших недругов заканчиваются. Они ненавидят Россию. Дело не только в спорте. Просто спорт — это одна из мер воздействия на Россию. Но, повторюсь, у них уже исчерпаны все возможности. Они пытаются нас больнее укусить, но всё это настолько мелочно, несерьёзно. Ничего, переживём и это. Наши недруги уже находятся в конвульсиях. Это очевидно», — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Отозвать аккредитацию рекомендовал дисциплинарный комитет агентства. Московская лаборатория имеет возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.

Ранее Журова связала лишение аккредитации московской лаборатории с успехами россиян на ОИ-2020.