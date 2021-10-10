Ковтун: при Карпине сборная России не проиграла ни одного матча

Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Ковтун поделился мыслями об игре национальной команды в матче отбора к чемпионату мира — 2022 с командой Словакии (1:0).

«Для словенцев это домашний матч — незапланированной потери очков на своём поле, конечно, никто не хочет. Так что игра ожидается упорной. Здесь всё будет зависеть от того, кто сумеет предоставить для своего оппонента неудобные моменты в игре. Конечно, накануне любого поединка очень хочется, чтобы твоя команда заработала три очка. Здесь нужно быть подготовленными и максимально сконцентрированными. У нашей сборной — два дня между матчами. Нужно восстановление. Тем не менее сейчас позитивных моментов у нас больше. При Валерии Карпине мы не проиграли ни одного матча: три победы и одна ничья. Так что уверенность у нас появляется. Должна быть уверенность у футболистов. Это должно исходить от тренерского штаба», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Матч сборных Словении и России состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Дюпин пропустит матч сборной России со Словенией.