Хачатурянц: коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна
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- РИА Новости
«Не готов себе приписывать лавры, резюмируя изменения судейства в лучшую сторону. Мне кажется, что стали более понятными правила поведения. В кодексе собрано всё то, что должно соблюдаться судьями, он очень важен», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
По его мнению, ни один человек не застрахован от ошибок, но необходимо убрать субъективный фактор в принятии тех или иных решений.
«Я вас, наверное, удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер. Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ», — добавил Хачатурянц.
При этом он считает, что ошибки связаны не с коррупцией, а с непрофессионализмом, страхом, неуверенностью и иными факторами.
Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.
Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги был назначен Хачатурянц.
Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.
Ранее Хачатурянц заявил, что эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения.