Хачатурянц: коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился мнением о своей работе на посту руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
Хачатурянц: коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не готов себе приписывать лавры, резюмируя изменения судейства в лучшую сторону. Мне кажется, что стали более понятными правила поведения. В кодексе собрано всё то, что должно соблюдаться судьями, он очень важен», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, ни один человек не застрахован от ошибок, но необходимо убрать субъективный фактор в принятии тех или иных решений.

«Я вас, наверное, удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер. Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ», — добавил Хачатурянц.

При этом он считает, что ошибки связаны не с коррупцией, а с непрофессионализмом, страхом, неуверенностью и иными факторами.

Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.

Исполняющим обязанности президента Премьер-лиги был назначен Хачатурянц.

Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.

Ранее Хачатурянц заявил, что эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения.

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