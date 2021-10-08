Хоккеист «Локомотива» Буше назвал ложными представления американцев о России

Американский нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше рассказал об адаптации к России.

«У многих североамериканцев ложное представление о приезде в Россию. Лично я не испытал ничего плохого, всё в целом так же, как в Северной Америке. Здесь очень хорошая лига, хороший хоккей. Тут не так плохо, как представляют американцы», — приводит слова Буше Охтинский пресс-центр.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 15 матчах, в которых набрал 12 (4 + 8) очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Динамо» во встрече регулярного чемпионата КХЛ.