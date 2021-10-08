Передача Гурьянова помогла «Далласу» победить «Колорадо»
- AP
Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 3:1.
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.
У «Колорадо» единственную шайбу забросил Джей Ти Комфер.
Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов записал на свой счёт результативную передачу.
Ранее сообщалось, что гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо».