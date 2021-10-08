Передача Гурьянова помогла «Далласу» победить «Колорадо»

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«Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Гурьянова помогла «Далласу» победить «Колорадо»
  • AP

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.

У «Колорадо» единственную шайбу забросил Джей Ти Комфер.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо».

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