Передача Гурьянова помогла «Далласу» победить «Колорадо»

«Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Михаэль Раффль, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.

У «Колорадо» единственную шайбу забросил Джей Ти Комфер.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов записал на свой счёт результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо».