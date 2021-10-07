Магкеев перенёс успешную операцию на колене в Германии
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22-летнему футболисту была сделана операция по пластике передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба московского клуба.
Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки.— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 7, 2021
После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов. pic.twitter.com/Yj24wuFmtl
После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов.
Ранее Магкеев рассказал о процессе восстановления после травмы.