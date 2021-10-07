Магкеев перенёс успешную операцию на колене в Германии

Станиславу Магкееву в одной из клиник Германии была успешно проведена операция по пластике передней крестообразной связки.



После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов. pic.twitter.com/Yj24wuFmtl