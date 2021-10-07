Магкеев перенёс успешную операцию на колене в Германии

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Полузащитнику столичного «Локомотива» Станиславу Магкееву провели успешную операцию на колене в одной из клиник Германии.
Магкеев перенёс успешную операцию на колене в Германии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

22-летнему футболисту была сделана операция по пластике передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба московского клуба.

После возвращения в Россию футболист продолжит восстановительные процедуры под наблюдением врачей и физиотерапевтов.

Ранее Магкеев рассказал о процессе восстановления после травмы.

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