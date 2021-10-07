Кофрие заявил, что пока не пожалел о своём переходе в «Спартак»

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Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие высказался о своём переходе в московский клуб.
Кофрие заявил, что пока не пожалел о своём переходе в «Спартак»
  • ©spartak.com

«Пока я не жалею о своём выборе. Сейчас я нахожусь в команде с большими амбициями. Я буду играть в Европе, что даст мне намного больше возможностей и может стать важным трамплином для моей карьеры», — приводит слова Кофрие SportMagazine.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что готов бесплатно играть за «Спартак».

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