Кофрие заявил, что пока не пожалел о своём переходе в «Спартак»
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«Пока я не жалею о своём выборе. Сейчас я нахожусь в команде с большими амбициями. Я буду играть в Европе, что даст мне намного больше возможностей и может стать важным трамплином для моей карьеры», — приводит слова Кофрие SportMagazine.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.
Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что готов бесплатно играть за «Спартак».