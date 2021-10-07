Кожевников: для агента Теофаноса создание бардака в нашем хоккее — самый выгодный бизнес

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об агенте Поле Теофаносе, который работает со многими российскими игроками.

«Не секрет, сегодня многое решают агенты, не все из них цивилизованные. Возьмите Пола Теофаноса, который ведёт дела Панарина, Капризова, многих других звёзд. Парень сам признавался, что долгое время работал на ЦРУ», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Он также отметил, что агент работал в Афганистане, но вовремя оттуда улетел.

«Честно скажу, очень опасаюсь вот такого внешнего влияния, тем более что Пекин, скорее всего, пройдёт в энхаэловском формате. Поэтому сейчас кураторам нашего хоккея нужно предельно внимательно отнестись к кадровому вопросу в сборной. Для таких парней, как Теофанос, создание бардака в нашем хоккее — самый выгодный бизнес. А теперь ещё и большая политика. Если такие агенты кинут сборную России, это будет катастрофа. Не только в хоккее», — заключил Кожевников.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года. В состав российской сборной войдут представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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