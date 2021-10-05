Карпин: Захарян досрочно покинул тренировку из-за небольшой травмы

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян досрочно завершил тренировку национальной команды из-за небольшого повреждения.
Карпин: Захарян досрочно покинул тренировку из-за небольшой травмы
  • РИА Новости

«Захарян получил ушиб, посмотрим на его состояние чуть позже», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По его словам, полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук полон сил и находится в великолепной физической форме.

«Наверно, он не очень доволен, что не играет в «Аталанте» много. Но в плане физики он в очень хорошем состоянии», — сказал Карпин.

Ранее полузащитник сборной России по футболу и подмосковных «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему досрочно покинул тренировку национальной команды.

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