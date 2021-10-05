Промес пропустит три недели из-за травмы колена

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Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выбыл на три недели из-за повреждения коленного сустава.
Промес пропустит три недели из-за травмы колена
  • РИА Новости

У футболиста диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава, сообщает пресс-служба «Спартака».

Промес получил травму в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (1:0).

«На восстановление игрока уйдёт примерно три недели. Ждём тебя на поле, Квинси!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Ранее ван Гал признался, что не вызвал Промеса в сборную Нидерландов из-за его уголовного дела.

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