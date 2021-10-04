Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о победе над петербургским «Зенитом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

«Хочу поздравить команду с победой. Есть порох в пороховницах! Было два неудачных матча, суть в том, что успели собраться, проявили и мастерство, и выдержку, и хладнокровие, хотя было непросто на поле «Зенита», чемпиона трёх последних лет», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

По его мнению, у соперника были подходы, но они были недостаточно опасными, а во втором тайме сочинцам удалось воспользоваться численным преимуществом.

«Но надо отдать должное «Зениту», они до конца нагнетали и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Штанга Дзюбы — ключевой момент. Вскоре мы сравняли счёт», — подчеркнул специалист.

«Сочи» в большинстве на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» возглавляет первенство с 23 баллами в активе.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результативной ошибке голкипера команды Станислава Крицюка на выходе в матче с «Сочи».