Рублёв проиграл Норри и не сумел выйти в финал турнира ATP в Сан-Диего

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Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от британца Кэмерона Норри в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Сан-Диего.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Российский теннисист сделал 13 эйсов, реализовал всего один брейк-пойнт из девяти и допустил четыре двойные ошибки. Его соперник, в свою очередь, восемь раз подал навылет, дважды взял подачу Андрея, хотя было на это всего четыре шанса, а также совершил пять двойных ошибок.

Кроме того, Норри превзошёл Рублёва по очкам, заработанным на первой подаче (41 против 34), а также процент попадания первой подачи британца составил 60%, в то время как у россиянина — 55%.

В финале Норри встретится либо с Григором Димитровым, либо с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев проиграл Димитрову в 1/4 финала теннисного турнира в Сан-Диего.

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