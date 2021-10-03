Сафонов о матче с ЦСКА: честно говоря, бывало и сложнее

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжённая игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра, и счёт отчасти закономерный», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Матвей отметил отличную игру обороны команды и подчеркнул, что не он один заслужил награду лучшему игроку матча.

«Лично я сейчас чувствую сплочённость в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству», — заявил Сафонов.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк назвал большой ошибкой решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА.