Сафонов о матче с ЦСКА: честно говоря, бывало и сложнее

Короткая ссылка
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я отразил девять ударов? Честно говоря, бывало и сложнее. Это была напряжённая игра, моменты были у обеих команд. Мне это понравилось. Была равная игра, и счёт отчасти закономерный», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Матвей отметил отличную игру обороны команды и подчеркнул, что не он один заслужил награду лучшему игроку матча.

«Лично я сейчас чувствую сплочённость в обороне. Ребята настроены максимально не допустить гол в наши ворота. Только так можно идти к чемпионству», — заявил Сафонов.

ЦСКА и «Краснодар» не забили друг другу в минувшем матче (0:0). Обе команды набрали по 17 очков. «Быки» располагаются на четвёртом месте, а армейцы занимают строчку ниже, так как уступают по дополнительным показателям. 

Ранее полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк назвал большой ошибкой решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить