Кобелев: у «Ростова» высокие перспективы сохранить прописку в РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал положение «Ростова» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Играть ещё больше 20 туров — всё может измениться. И не только «Ростов» внизу: там порядка четырёх-пяти команд соседствуют с ростовчанами по турнирной таблице», — цитируют Кобелева «Известия».

Он также отметил, что с учётом победы «Урала» в девятом туре РПЛ команды внизу турнирной таблицы находятся друг от друга в одной победе. Кобелев никого не списывает со счетов.

«Я думаю, что будет ожесточенная борьба за то, чтобы остаться в премьер-лиге. И перспективы «Ростова» сохранить прописку достаточно высокие», — добавил Кобелев.

По итогам девяти туров РПЛ «Ростов» занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице. Юрий Сёмин покинул команду.

Ранее «Ростов» уступил дома «Ахмату» в матче РПЛ.

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