Отец Бохинена рассказал, что футболисту одиноко в Москве

Отец полузащитника московского ЦСКА Эмиля Бохинена Ларс рассказал об адаптации сына в столице России.

Ларс считает, что, когда Бохинен только переехал в Москву, ему было легче.

«Тогда в коллективе ещё были скандинавы. Он дружил с Влашичем, но тот недавно перебрался в «Вест Хэм». Сейчас он неплохо общается только с Чидерой Эджуке. В клубе мало иностранцев, поэтому он чувствует себя одиноко», – цитирует Бохинена-старшего Dagbladet.

Он также добавил, что постарается приехать к сыну в следующий перерыв на матчи сборной. Ларс считает, что в 22 года очень непросто жить в чужом мегаполисе.

В нынешнем сезоне норвежец провёл пять матчей за ЦСКА, но ни разу не забил мяч.

Ранее Бохинен заявил, что был шокирован уходом Олича.