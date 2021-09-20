Николич заявил, что недоволен результатом матча с «Уралом»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Уралом» (0:0) поделился впечатлениями от игры.

«Я хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать нашу команду на выезде. Игра получилась такой, как мы и ожидали. Соперник играл жёстко, девять футболистов за мяч боролись — и так большую часть матча. У нас был контроль игры и владение мячом. Достаточно моментов у нас было как в первом, так и во втором тайме. Просто надо было забить один мяч и брать три очка. Результатом я недоволен, конечно. Чем доволен? Тем, что не позволили сопернику создать ни одного момента. В таких матчах обычно в последней части встречи проигрываешь, когда так не забиваешь гол, атакуя всю игру. У нас был хороший прессинг и контроль мяча. Этим я доволен. Нужно знать, что у нас было очень много молодых футболистов сегодня. Мне кажется, им не хватило опыта. В таких матчах надо просто не спешить, каждый момент доигрывать до конца, продолжать принимать правильные решения, быть спокойнее в ситуациях внутри штрафной соперника и около неё. Мне кажется, что мы были намного ближе к победе сегодня. Не забили — это причина, по которой мы берём сегодня только одно очко», — цитирует слова Николича пресс-служба московского клуба.

Ранее сообщалось, что матч «Локомотива» и «Урала» стал первым в этом сезоне РПЛ, завершившимся нулевой ничьей.