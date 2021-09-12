«Рома» вырвала победу у «Сассуоло» на 91-й минуте в матче Серии А

Короткая ссылка
«Рома» взяла верх над «Сассуоло» в матче третьего тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1.

На 37-й минуте римляне вышли вперёд благодаря голу Бриана Кристанте, на 57-й Филип Джуричич восстановил равенство, но на 91-й минуте Стефан Эль-Шаарави принёс победу подопечным Жозе Моуринью. 

«Рома» одержала третью победу подряд со старта сезона в чемпионате Италии. Для «Сассуоло» же это первое поражение.

Ранее сообщалось, что Моуринью проводит 1000-й матч в своей тренерской карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить