«Рома» вырвала победу у «Сассуоло» на 91-й минуте в матче Серии А

«Рома» взяла верх над «Сассуоло» в матче третьего тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1.

На 37-й минуте римляне вышли вперёд благодаря голу Бриана Кристанте, на 57-й Филип Джуричич восстановил равенство, но на 91-й минуте Стефан Эль-Шаарави принёс победу подопечным Жозе Моуринью.

«Рома» одержала третью победу подряд со старта сезона в чемпионате Италии. Для «Сассуоло» же это первое поражение.

Ранее сообщалось, что Моуринью проводит 1000-й матч в своей тренерской карьере.