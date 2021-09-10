Россиянки победили Нидерланды в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

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Женская сборная России нанесла поражение команде Нидерландов в матче суперфинала Евролиги по пляжному футболу.
Россиянки победили Нидерланды в суперфинале Евролиги по пляжному футболу
  • ©rfs.ru

Игра завершилась со счётом 7:4 в пользу россиянок.

В российской команде по дублю оформили Анна Чернякова и Глафира Бажанова. Также по одному мячу забили Анастасия Горшкова, Наталия Канаева и Анна Акылбаева.

В следующем матче, который состоится 11 сентября, россиянки сыграют с командой Испании.

Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Ранее сообщалось, что женская сборная России победила Украину в матче суперфинала Евролиги.

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