Россиянки победили Нидерланды в суперфинале Евролиги по пляжному футболу
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Игра завершилась со счётом 7:4 в пользу россиянок.
В российской команде по дублю оформили Анна Чернякова и Глафира Бажанова. Также по одному мячу забили Анастасия Горшкова, Наталия Канаева и Анна Акылбаева.
В следующем матче, который состоится 11 сентября, россиянки сыграют с командой Испании.
Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.
Ранее сообщалось, что женская сборная России победила Украину в матче суперфинала Евролиги.