Россиянки победили Нидерланды в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Женская сборная России нанесла поражение команде Нидерландов в матче суперфинала Евролиги по пляжному футболу.

Игра завершилась со счётом 7:4 в пользу россиянок.

В российской команде по дублю оформили Анна Чернякова и Глафира Бажанова. Также по одному мячу забили Анастасия Горшкова, Наталия Канаева и Анна Акылбаева.

В следующем матче, который состоится 11 сентября, россиянки сыграют с командой Испании.

Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Ранее сообщалось, что женская сборная России победила Украину в матче суперфинала Евролиги.