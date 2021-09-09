Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Короткая ссылка
Самолёт национальной команды Германии, летевший из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге.
Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза, остановка в Эдинбурге являлась мерой предосторожности.

Отмечается, что футболистам и членам сборной ничто не угрожает.

8 сентября Германия одержала победу над Исландией в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила в Рейкьявике и завершилась со счётом 4:0 в пользу немецкой сборной.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить