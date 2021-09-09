Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза, остановка в Эдинбурге являлась мерой предосторожности.
Отмечается, что футболистам и членам сборной ничто не угрожает.
8 сентября Германия одержала победу над Исландией в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Встреча проходила в Рейкьявике и завершилась со счётом 4:0 в пользу немецкой сборной.
Ранее сообщалось, что Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022.