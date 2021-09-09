Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку в Эдинбурге

Самолёт национальной команды Германии, летевший из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге.

Как сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза, остановка в Эдинбурге являлась мерой предосторожности.

Отмечается, что футболистам и членам сборной ничто не угрожает.

8 сентября Германия одержала победу над Исландией в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила в Рейкьявике и завершилась со счётом 4:0 в пользу немецкой сборной.

Ранее сообщалось, что Германия разгромила Исландию в матче отбора ЧМ-2022.