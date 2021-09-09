Колосков выступил против возможного возвращения формата «весна — осень» в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении формата «весна — осень» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Лично я против. У нас уже устоялся определённый календарь под международные игры. И снова всё менять... Где гарантия, что года через три-четыре всё не вернут обратно», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что в России не все стадионы подготовлены к проведению матчей зимой и необходимо озаботиться этим вопросом и подготовить определённые условия.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заказал аналитику по поводу лимита на легионеров в РПЛ и проведения первенства по системе «осень — весна».