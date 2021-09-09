Колосков выступил против возможного возвращения формата «весна — осень» в РПЛ

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении формата «весна — осень» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков выступил против возможного возвращения формата «весна — осень» в РПЛ
  • РИА Новости

«Лично я против. У нас уже устоялся определённый календарь под международные игры. И снова всё менять... Где гарантия, что года через три-четыре всё не вернут обратно», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что в России не все стадионы подготовлены к проведению матчей зимой и необходимо озаботиться этим вопросом и подготовить определённые условия.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заказал аналитику по поводу лимита на легионеров в РПЛ и проведения первенства по системе «осень — весна».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить