Бруну Фернандеш уверен, что с Роналду МЮ стал ближе к трофеям
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«Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану в здании», — цитирует Фернандеша сайт манкунианцев.
Он отметил, что игроки команды чувствуют уверенность и радость от возвращения Роналду.
«Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель — побеждать. С ним мы ближе к трофеям», — добавил Фернандеш.
Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один год.
В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал».
Ранее хавбек «Реала» Гарет Бэйл заявил, что верит в успех Роналду в «Манчестер Юнайтед».