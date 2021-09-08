Бруну Фернандеш уверен, что с Роналду МЮ стал ближе к трофеям

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о возвращении в клуб форварда Криштиану Роналду.

«Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану в здании», — цитирует Фернандеша сайт манкунианцев.

Он отметил, что игроки команды чувствуют уверенность и радость от возвращения Роналду.

«Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель — побеждать. С ним мы ближе к трофеям», — добавил Фернандеш.

Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один год.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал».

Ранее хавбек «Реала» Гарет Бэйл заявил, что верит в успех Роналду в «Манчестер Юнайтед».