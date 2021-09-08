Бруну Фернандеш уверен, что с Роналду МЮ стал ближе к трофеям

Короткая ссылка
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о возвращении в клуб форварда Криштиану Роналду.
Бруну Фернандеш уверен, что с Роналду МЮ стал ближе к трофеям
  • © AP / Jasper Juinen

«Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану в здании», — цитирует Фернандеша сайт манкунианцев.

Он отметил, что игроки команды чувствуют уверенность и радость от возвращения Роналду.

«Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель — побеждать. С ним мы ближе к трофеям», — добавил Фернандеш.

Роналду перешёл в «Юнайтед» в августе 2021 года из итальянского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. Контракт с «красными дьяволами» подписан на два года с возможностью продления ещё на один год.

В 2009 году Роналду перешёл из МЮ в «Реал».

Ранее хавбек «Реала» Гарет Бэйл заявил, что верит в успех Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить