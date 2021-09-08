Куман назвал уход Суареса верным решением во благо «Барселоны»
- © AP
«Сожалений не было», — цитирует Кумана Diario Sport.
По словам тренера, его назначили на должность, чтобы изменить ситуацию в команде, и на тот момент все считали хорошим вариантом уход Суареса.
«Мы думали, что он перейдёт в «Ювентус», а не в «Атлетико», но вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба», — добавил специалист.
В сентябре прошлого года Суарес покинул «Барселону», за которую выступал с 2014 года, и подписал контракт с «Атлетико», с которым по итогам сезона выиграл чемпионат Испании. При этом уругваец забил 21 мяч за мадридский коллектив в рамках Примеры.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что летом клуб пытался приобрести бразильского футболиста Неймара.