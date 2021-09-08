Куман назвал уход Суареса верным решением во благо «Барселоны»

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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос, жалел ли он когда-нибудь об уходе уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».
Куман назвал уход Суареса верным решением во благо «Барселоны»
  • © AP

«Сожалений не было», — цитирует Кумана Diario Sport.

По словам тренера, его назначили на должность, чтобы изменить ситуацию в команде, и на тот момент все считали хорошим вариантом уход Суареса.

«Мы думали, что он перейдёт в «Ювентус», а не в «Атлетико», но вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба», — добавил специалист.

В сентябре прошлого года Суарес покинул «Барселону», за которую выступал с 2014 года, и подписал контракт с «Атлетико», с которым по итогам сезона выиграл чемпионат Испании. При этом уругваец забил 21 мяч за мадридский коллектив в рамках Примеры.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что летом клуб пытался приобрести бразильского футболиста Неймара.

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